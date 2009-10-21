Житель Германии по дороге на допрос ограбил магазин

41-летний житель города Бломберг по дороге в полицейский участок, где его должны были допросить по делу о краже, совершил еще одно ограбление.

Утром сотрудникам полиции поступила информация об ограблении супермаркета с описанием двух грабителей и их машины.

К своему удивлению, вернувшись в участок, они обнаружили, что в приемной в очереди на допрос по другому делу дожидается мужчина, подходящий под описание утреннего грабителя. Также оказалось, что недалеко от участка стоит автомобиль с соответствующим номерным знаком, где грабителя дожидается сообщник. В автомобиле были обнаружены все украденные вещи.

Теперь правонарушителю предъявлены обвинения уже по второму делу, передает Reuters.