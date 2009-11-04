Житель Буда-Кошелево сдал милиции целый арсенал оружия и боеприпасов

А две бронированные башни от военной техники времен Великой Отечественной войны он приспособил под цветники.

Такую картину встретили сотрудников УКГБ Беларуси по Гомельской области на подворье 53-летнего жителя райцентра.

Информация о том, что он продолжительное время занимается сбором военных раритетов в местах былых боев, при проверке полностью подтвердилась. По предложению чекистов мужчина добровольно сдал им свой внушительный арсенал: более десятка боеприпасов, в том числе артиллерийские снаряды, гранаты Ф-1 и РДГ, несколько единиц оружия и части военной амуниции. Часть выданного, в частности, пулемет системы Дегтярева и револьвер времен Первой мировой войны отправлены на экспертизу в экспертно-криминалистический центр управления внутренних дел.

При дальнейшей проверке выяснилось, что содержимое (порох и взрывчатое вещество) из большинства боеприпасов было извлечено. По объяснению самого копателя, в таком виде он находил их на местах боев. Сотрудники КГБ в этом сомневаются и пытаются выяснить: кто, когда и каким образом обезвреживал боеприпасы. А также проверяют, имеет ли данный гражданин отношение к сбыту опасных вещей, сообщает respublika.info.