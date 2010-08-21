Житель Брестской области помимо огурцов и помидоров выращивает и арбузы

Белорусская ягода по вкусу оказалась слаще астраханской. Теперь за урожаем нового сезона выстраиваются очереди односельчан.

Целенаправленной идеи выращивать бахчевые у Сергея Пискура не было. Помогла случайность. Семена арбузов дал кто-то из соседей. Правда, на эти сладкие и внушительные ягоды первый урожай был совсем не похож.

Сергей Пискур:

Жена принесла семена, их бросили в землю, и они выросли практически без ухода — килограмма по полтора, 3 штуки.

Теперь рядом с огурцами и помидорами каждый год обязательно появляется грядка для сладких арбузов. Причем, каждый новый урожай приносит все больше полосатых ягод. И с каждым годом они становятся все вкуснее.

Чтобы вырастить белорусский арбуз, нужно взять семена, прорастить, высадить в грунт и ухаживать, примерно как за кабачками.

Слава о бахче из Каменюк быстро разнеслась по округе. Соседи стали приходить — кто попробовать, а кто семян взять на рассаду. Еще бы, продукт натуральный, вкусный, а главное — без нитратов.

Елена Романюк, тёща:

Очень вкусные арбузы. Лучше магазинных и надежно, потому что свои. И в этом году очень сладкие, потому что было много солнца.

Основное удобрение для обыкновенной экзотики у Сергея тоже незамысловатое — компост от кроликов. Которые и сами ,кстати, с радостью лакомятся выросшей бахчевой культурой. Правда, сначала они с удовольствием грызли даже арбузные корочки. Сейчас выедают из сочной ягоды только красную мякоть.

Выращивать арбузы в наших широтах можно. А при должном уходе ягоды ,говорит Сергей и вовсе вырастают богатырских размеров — почти до семи килограммов. Хозяин удивляется: смородина не растет, а заграничная ягода — пожалуйста

Сергей Пискур:

Они растут. Правда, урожая не знаю, но 40 центнеров с гектара — это без проблем.

Правда, переходить на промышленные масштабы Пискуры не собираются. Зачем — ведь через несколько лет каждый садовод-любитель сможет выращивать у себя арбузы наравне с огурцами и помидорами.