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Житель Бреста предлагал самостоятельно внести правки в Уголовный кодекс всего за 10 тысяч евро

13 августа 2010 08:34
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Деньги он потребовал у знакомого бизнесмена, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов.

Однако, приговор суда отменили. Воспользовавшись ситуацией, знакомый потребовал вознаграждение якобы за то, что по его просьбе правоохранители решили этот вопрос. Теперь у любителя азартных игр с законом будет достаточно времени, чтобы изучить все подробности уголовного кодекса.

Иван Чайчиц, исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Бреста:
Нестандартность этого преступления заключается в том, что подстрекательство к даче взятки аргументировалось необходимостью передачи денег высокопоставленным лицам не за решение конкретного дела, а за то, что в целом будет изменено законодательство под определенных лиц, которые нарушили определенный закон.

# общество

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