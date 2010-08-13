Житель Бреста предлагал самостоятельно внести правки в Уголовный кодекс всего за 10 тысяч евро

Деньги он потребовал у знакомого бизнесмена, в отношении которого ранее было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов.

Однако, приговор суда отменили. Воспользовавшись ситуацией, знакомый потребовал вознаграждение якобы за то, что по его просьбе правоохранители решили этот вопрос. Теперь у любителя азартных игр с законом будет достаточно времени, чтобы изучить все подробности уголовного кодекса.

Иван Чайчиц, исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Бреста:

Нестандартность этого преступления заключается в том, что подстрекательство к даче взятки аргументировалось необходимостью передачи денег высокопоставленным лицам не за решение конкретного дела, а за то, что в целом будет изменено законодательство под определенных лиц, которые нарушили определенный закон.