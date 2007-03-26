Жировка напомнит об оплате услуг ЖКХ в начале месяца

В Минске счета-квитанции на оплату услуг ЖКХ должны рассылаться населению до 8 числа. Такую задачу поставил председатель Мингорисполкома Михаил Павлов. По его мнению, получение жировок в начале месяца позволит забывчивым жильцам успеть оплатить услуги ЖКХ. Специалисты отмечают, что 80% задолженности - в основном это долг за 3 месяца. В список должников попадают чаще законопослушные горожане, которые по разным причинам забывают вносить платежи. С остальными, а это, как правило, - неблагополучные семьи - будут работать соответствующие органы.