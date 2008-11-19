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Жилые дома в сельской местности будут принимать в эксплуатацию только после выполнения внутренней отделки

19 ноября 2008 14:37
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Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Документ позволит обеспечить надлежащий государственный контроль за строительством жилых домов в сельской местности и повысить качество работ проектировщиков, строителей и других специалистов. До настоящего времени работы по внутренней отделке и благоустройство территории должны были выполняться в двухмесячный срок после приемки таких домов за счет средств сельхозорганизаций либо работников, которым они предоставлены. Указ вступит в силу после его официального опубликования.
# общество

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