Жилые дома в сельской местности будут принимать в эксплуатацию только после выполнения внутренней отделки

Соответствующий указ подписал Президент Александр Лукашенко. Документ позволит обеспечить надлежащий государственный контроль за строительством жилых домов в сельской местности и повысить качество работ проектировщиков, строителей и других специалистов. До настоящего времени работы по внутренней отделке и благоустройство территории должны были выполняться в двухмесячный срок после приемки таких домов за счет средств сельхозорганизаций либо работников, которым они предоставлены. Указ вступит в силу после его официального опубликования.