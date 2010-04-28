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Жилищные проблемы сирот обсудили в Генпрокуратуре Беларуси

28 апреля 2010 12:42
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Оказаться в очереди на собственное жилье такие дети смогут раньше. При условии, что квадратные метры родителей – не пригодны для жизни.

Сегодня сирота претендует на внеочередное социальное жилье до 23 лет. После – теряет льготу. В перспективе этот возрастной ценз увеличат.

Остаются проблемой и асоциальные квартиры семей, лишенных родительских прав. Ведь такие квадратные метры зачастую закрепляются как раз за ребенком. Предложения Генпрокуратуры будут переданы на рассмотрение Совету Министров и главе государства.

Дарья Лебедева, начальник отдела по делам несовершеннолетних и молодежи генеральной прокуратуры Республики Беларусь:
– Дети возвращаются, а в квартире, например, миллионные задолженности по квартирным платежам, забиты окна, разрушена отопительная система, отключен газ, нет воды, нет электричества. Наверное, вот на этом этапе и должно быть проявлено внимание к их нуждам со стороны соответствующих должностных лиц.

# общество

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