«Жили сами по себе, а теперь деревня сблизилась»: как восстанавливают пострадавшие от урагана сёла

Новости Беларуси. В Минской области состоится субботник по ликвидации последствий урагана.

От непогоды 13-го июля больше всего пострадали Березинский, Дзержинский, Минский, Смолевичский и Червенский районы.

Было повреждено почти 700 жилых домов и более 170 производственных помещений.

В том, что с их востановлением справятся в ближайшее время – сомнений нет. Для этого есть всё необходимое. К тому же, что свойственно белорусам, к чужой беде нет равнодушных.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Эти вырванные деревья – как будто декорация к фильму-катастрофе. А такая картина нас встречает в деревне Кулешовка. От урагана это место пострадало больше всего в Смолевичском районе. И бурелом — еще цветочки, ведь разрушительная стихия не пожалела здесь ни один дом.

Не унесенные ветром, они будто остались у разбитого корыта. И, казалось бы, когда один на один с несчастьем – беда стала общей, а помощь начала приходить даже оттуда, откуда не ждешь.

Ирина Бунячина:

Молодая какая-то пара кушать возила.

Останавливались и так люди, сочувствовали.

Валентина Семижен:

Узнают – звонят, предлагают помощь. Соседи из Минска помогли тоже. В эти выходные опять двое человек сказали, что приедут

Подставить плечо. Это выражение здесь вспомнят не раз.

София Рабчонок:

Вскоре приехало и начальство, и помогали. Хорошо. У нас же снесло крышу, всё снесло. Помогали, спасибо. А так, что бы я делала

Тем временем, старожил деревни Борис Афанасьевич никак не может нарадоваться на своих новых помощников.

Борис Семижен:

И пошутим, и посмеёмся. Так и веселей работать. Делают на совесть, как себе. Золотые хлопцы! Так что большое спасибо им от нас с бабушкой.

И такие строительные бригады работают по всей деревне. Масштаб работ обязывает.

Алексей Дребнев:

Помогаем населению.

Здесь вот и сарай, и дома – всё посносило

Но, конечно, инструменты в руки в эти дня взяли не только те, для кого это профессия.

Тот страшный ураган оставил дом Лидии Никитичны без крыши. Сегодня кровля потихоньку приобретает прежний вид. Чтобы помочь бабушке, из Орши приехали друзья ее внука.

Виктор Лухмянин:

Вот у них случилась беда. Нам позвонили, мы и приехали помочь горю.

Лидия Семижен:

Я их считаю родными. Раньше была с ними знакома, как родные дети мне.

Понятно, у каждого сейчас – свой пуд соли. И забот – не меньше, чем этих сломанных досок. Но даже наперекор разбивающей все стихии здесь удалось сохранить целым самое главное.

Евгения Андриевская:

Соседи друг другу помогали, сплотились все: приехали дети, внуки.

Ирина Зеленкевич:

Горе-то у всех одно, на всю деревню. И мы общаться стали друг с другом. Как сейчас живут люди – каждый сам себе. А теперь все породнились, и деревня сблизилась

Конечно, на разрушенные за четверть часа годы местные еще долго будут смотреть с горечью. И все же, едва ли не каждый сегодня подчеркнет: то, что в этой буре пострадали только дома не иначе, как чудо. Такое же чудо, как и это гнездо аистов. Выстоявшее ураган на полуразрушенной крыше.