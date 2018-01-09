Жилье с видом на озеро и сосновый лес: на Нарочи построили таун-хаусы, которые популярны в Европе

Новости Беларуси. Новый формат жилья предлагают на Нарочи. А именно – блокированные жилые дома с отдельным входом и террасой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Это так называемые таун-хаусы. В Европе они уже давно приобрели популярность. Человек имеет возможность ощутить все плюсы индивидуального проживания. В данном случае это две сотки земли и собственная парковка. Дома – двухэтажные, и возведены они из экологических материалов.