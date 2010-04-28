Жильцы одной из брестских новостроек почти два месяца не могут въехать в собственные квартиры

Виной всему – халатность застройщиков. Строительных недоделок в доме столько, что справится с ними самостоятельно новоселы не в силах.

Валентина Николаевна – инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата. 20 лет стояла в очереди на квартиру. Но долгожданное жилье теперь не в радость. Во-первых, теперь подниматься на больных ногах нужно на самый последний – десятый этаж. А строительных недоделок в квартире столько, что даже здоровому человеку исправить их самостоятельно не под силу.

Валентина Некрасова, жилец дома:

– У нас в доме 13 семей с инвалидами. Не каждому под силу все это переделывать. Если уже делают, так пусть делают нормально.

Окна и двери не закрываются, в стенах – трещины, пол – с дырами, батареи – текут. И такая ситуация не только в квартире Валентины Николаевны.

Владимир Чеберкус, жилец дома:

– Первая проблема – входные двери. Уже полтора месяца, как мы подали на исправление, они просто не закрываются. Во всей квартире полностью протекают батареи, это еще не начался отопительный сезон. На стене была трещина, они ее заделали, замазали, но она все равно идет по все плите насквозь.

Согласно договору, жильцы дома должны были получить ключи от квартир еще в феврале. К этому времени строители должны были полностью исправить свои огрехи. Но фирме-застройщику на устранение недоделок не хватило, то ли времени, то ли желания.

Александр Михальков, управляющий строительно-монтажным управлением номер № 1 брестской строительной фирмы:

– Я считаю, что вопросы здесь мелкие. И мы их снимем.

На сторону новоселов стали городские власти. Если строители не исправят свой брак, то выяснять отношения им придется уже не с жильцами, а с заказчиком. И церемониться с бракоделами в городском управлении капитального строительства не намерены.

Анатолий Купраш, первый заместитель начальника Брестского городского управления капитального строительства:

– Я думаю, мы приложим максимум усилий, чтобы в максимально короткий срок, даже у нас установлено это уже – до 1 го июня – все замечания и нарушения по качеству строительства жилья должны быть устранены.

Жильцам злополучного дома-новостройки остается только набраться терпения. Вопрос теперь в другом. Эта же фирма-застройщик построила в Бресте не один дом – причем качественно и в срок. Почему теперь строители работают с браком, остается только догадываться. Может в погоне за количеством квадратных метров, их качеству стали уделять меньше внимания.

Владимир Новиков. Андрей Щерба, телекомпания СТВ, Брест.