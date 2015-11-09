Жильцы общежития в Витебске обратились на горячую линию СТВ: в здании до сих пор нет отопления

Новости Беларуси. Относительно теплый ноябрь стал спасением для жителей одного из общежитий Витебска. Оно принадлежит предприятию-банкроту, которое, соответственно, не в силах заниматься бытовыми условиями. А тем временем температура в жилых комнатах такая же, как на улице. Постояльцам обещают решить вопрос лишь к декабрю. Съемочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ вмешалась в ситуацию.

Виктория Сляцкая, жилец общежития:

И вот так каждый день, каждый раз мы одеваемся потеплее, чтобы не замерзнуть.

Ползуны, штаны, несколько кофточек и шапка – так 4-месячного Дениса мама одевает не на прогулку. В этой комнате температура всего на пару градусов выше, чем на улице. Благо, заморозков пока нет, – говорит женщина.

Виктория Сляцкая, жилец общежития:

Мы приехали из деревни, папа посмотрел на градусник и сказал: у тебя нулевая температура. Мы зашли, реально, как в морозилку.

Такая же ситуация и в других комнатах общежития. На вахте – ворох бумаг. Каждый день жалобы здесь оставляют десятки человек. Возглавляют с явным преимуществом список проблем холодные батареи.

Дарья Бондарева, жилец общежития:

Отопление тоже не работает. Двое детей маленьких дома, холодина, невозможно. Постоянно болеют.

Обслуживанием общежития сейчас никто не занимается. Да и некому. Числится здание на балансе предприятия-банкрота. Сейчас как раз идет процесс его ликвидации. 1 декабря на ОАО «Ким» уволят последних работников. Задолженность здесь только по зарплате свыше 11 миллиардов рублей. Денег нет. А чтобы передать общежитие на баланс города, необходимо оформить соответствующие документы. Правда, и этот процесс затянулся. Выяснилось, что прежнее руководство бумагами не занималось.

Григорий Жигунов, ведущий юрисконсульт ОАО «Ким»:

Бывшее руководство не оформило документы на все имущество недвижимое, которое имеется у предприятия. То есть ни на что документов нет. Оказалось, что и на общежитие документов нет. Не только на сами здания, но и на прилегающую территорию, коммуникации, на все остальное нет документов. Как только все документы будут оформлены, значит, передадим горисполкому. Они обещали сразу взять.

Но изготовят документы и передадут общежитие горисполкому в лучшем случае только в декабре. А это значит, что все оставшееся время люди будут вынуждены греться, кто как может. И надеяться на погоду. Но она, что на улице, что в «доме», потепления жильцам точно не принесет.