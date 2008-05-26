Жильцы нескольких домов Могилева протестуют против строительства АЗС

Могилевчане всерьез обеспокоены близостью автозаправочной станции к жилым домам. Такое соседство люди считают не только вредным для здоровья, но и опасным для жизни.

Они взывают к Могилевским властям, экологам и службам МЧС. Застройщики с жильцами категорически не согласны. "Добро" на строительство они получили во всех заинтересованных службах. И ни одна из них нарушений не усмотрела. Даже расстояние от дома до ближайшей бензоколонки – ровно 89 метров – сочтено оптимальным.

Взрывоопасность объекта специалисты тоже подвергают сомнению. Объясняют это тем, что все коммуникации соответствуют европейским стандартам и размещены под землей. Необоснованными признаны и заявления об экологическом ущербе. Общая стоимость проекта – 4,5 миллиарда рублей. Половина этой суммы идет на создание парковой зоны у АЗС.

Совсем недавно возле стройки появилась схема размещения АЗС и скорее всего, для успокоения разгневанных жителей. На ней четко показано, как будет выглядеть это место после завершения строительства. Вся прилегающая территория будет благоустроена. Однако даже это жителей не устраивает. И дело вот в этой дороге. Если раньше она пролегала в ста метрах от дома, то теперь до неё – метров 15-20.

На данном этапе доводы жильцов оказались не вполне убедительными для застройщиков. Однако жители улицы Симонова настроены решительно. Говорят, сделают все возможное, чтобы АЗС под их окнами не появилась.

