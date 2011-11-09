Жильцы многоэтажки уже 7 лет воюют с районной коммунальной службой — капитального ремонта не было с 1947 года

Новости Беларуси, Витебск. Дом постройки 30-х годов прошлого века отреставрировали и заселили после войны. С 1947 года здесь ни разу не было капремонта. Жильцы не устают жаловаться. А коммунальщики продолжают отдыхать. Вот и сегодня строительная бытовка во дворе пустует.

Зато на бумаге ветхие комнаты давно превратились в комфортабельные апартаменты. За 7 лет жильцы собрали толстую пачку официальной переписки с обещаниями красивой жизни. Одно из них — замену окон — выполнили только после коллективного обращения к помощнику президента. В наспех установленных стеклопакетах гуляют сквозняки. Тем временем жильцы верхних этажей кроме ветра борются с еще одной стихией. Воду в сезон дождей собирают ведрами.

Верхний этаж дома занимает общежитие. На два крыла — ни одной душевой. После предпроектного обследования для установки душевых кабин по коридору словно торнадо прошелся.

На полный ремонт дома необходимо в среднем 3 миллиарда рублей. Выделенные деньги на остекление уже освоены. Решить же все коммунальные проблемы сразу не получается. Ремонт затягивают финансовые вопросы.

Владимир Харитонов, главный инженер коммунального унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Витебска:

Получалась такая ситуация: при замере оконных блоков предприятием-изготовителем была допущена ошибка, часть размеров были сняты неправильно. Поэтому пришлось отправить на доработку.

Жильцов просят запастись терпением. Уже готовится новый проект по капитальному ремонту дома. И здесь, уверяют коммунальники, все расчёты будут с точностью до миллиметра.

Владимир Харитонов, главный инженер коммунального унитарного жилищного ремонтно-эксплуатационного предприятия Витебска:

В проектном институте Витебскжилпроект на выходе находится проект по капитальному ремонту и модернизации здания, который включает в себя термореновацию фасадов, замену инженерных сетей и, так как жители этого долгое время частично жили без удобств — без горячей воды, в этом здании будет осуществлен монтаж системы централизованного горячего водоснабжения.

Одеть дом в термошубу и пустить горячую воду в кранах к этой зиме уже не успеют, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Средства на его обновления власти обещают найти в следующем году. Жильцы же с опаской дожидаются зимы.