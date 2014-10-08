Жильцы дома по улице Маяковского в Минске жалуются на некачественный капремонт в подъезде

Известно, что самым дорогим и расходным материалом при любом ремонте являются наши нервные клетки.

В этом на своем негативном и личном опыте убедились герои этого сюжета.

Когда начинается ремонт, проблемы начинают появляться, словно тараканы из щелей. Но если с насекомыми можно бороться ядохимикатами, то со строительными огрехами все сложнее. С недавних пор жители дома № 168 по улице Маяковского, что в Минске, стали не хозяевами, а заложниками. Некогда надежный дом перестал быть крепостью.

Сергей Стрельский:

Уже 2 года назад у нас начался капитальный ремонт, который длился долго со всякими сбоями, затягиванием сроков. Но, наконец, он закончился, и дом был сдан в эксплуатацию, но строители его оставили со многими недоделками. Подъезд сейчас выглядит хуже, чем до капитального ремонта.

Что удивительного? Даже строители шутят, что ремонт — это стихийное бедствие, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Был ли сговор в нашем случае, сказать сложно. Но расхлебывают последствия жильцы.

Сергей Стрельский:

Наши обращения в ЖРЭО остались как бы частично удовлетворены. Домофонные системы до сегодняшнего дня так и не работают. При начале капитального ремонта с нас брали абонентскую плату за пользование неработающими дверьми.

Брали, потому что платили. Если жильцы безропотно готовы сносить все эксперименты коммунальщиков, то кто в этом виноват? Сергей Стрельский больше молчать не намерен и в настоящее время пытается найти выход и двери.

Сергей Стрельский:

Домофонную систему и дверь жильцы установили за собственные средства. Во время капитального ремонта она бесследно исчезла. Мои обращения в технадзор и в дом управления ни к чему не привели Куда исчезла наша дверь с домофонной системой — неизвестно. Мы собираемся писать в прокуратуру по поводу исчезновения этой двери.

Телефоны в квартирах этих домов работают далеко не у всех. И всё по той же причине – повреждённые провода в подъезде и нежелание исправлять собственные ошибки. И это все при том, что в доме проживает большое количество людей пенсионного возраста. Да и машины скорой помощи здесь, к сожалению, не редкость. Практически люди стали затворниками.

Сергей Стрельский:

Ну, вот сегодня, например, из подъезда никто не смог выйти. Дверь открывается, а кнопка на выход не работала. Никто в квартирах не установил трубки, ни до одной квартиры невозможно дозвониться.

В открытые двери подъезда входит всякий желающий. Кто в гости, а кто по нужде. Известно какой. Кроме всего прочего, это место приглянулось ещё и людям без определенного места жительства.

Сергей Стрельский:

Я неоднократно вызывал и участкового милиционера, выгоняя из подъезда людей неопределённого места жительства, несколько раз с соседями выгоняли сами. Зайдите, пожалуйста, посмотрите, что они сделали с новым подъездом.

Что сказать, пенсионеры, бродящие возле дома в поисках места для отдыха, вызывают явное недоумение. Ведь ни у одного подъезда так и не нашлось ни одной лавки. И хотя снаружи дом выглядит опрятно, если присмотреться к деталям всё сразу приобретает совсем другие оттенки. И ведь не зря говорят: не суди по обёртке, суди по тому, что внутри.

Елена Мойсейчик, юрист:

На сегодняшний момент установлена дверь, которая не выполняет свои заданные функции, то есть частично не работает домофонная система или работает через раз. Естественно, можно предъявить претензии исполнителю, если гарантийный срок на данные работы и на установку самой двери не истек. Поэтому для того, чтобы сказать, кому предъявлять претензии, кто несет ответственность за качество оказанной услуги выполненной работы, необходимо, прежде всего, посмотреть договор, ознакомиться с его условиями.

Самое грустное в этой истории то, что коммунальщики, которые, собственно, и живут за счет жильцов, совершенно глухи и слепы к стенаниям и жалобам жильцов. Похоже, их активность проявлялась только в момент платы за услуги. Что говорить, если даже с корреспондентом телеканала никто в местном ЖЭС не захотел говорить. В мгновение ока все двери начальства были заперты на ключ.

Надеемся, что посмотрев этот репортаж, коммунальщики, наконец, обратят внимание на дом №168 по улице Маяковского, потому что не за горами тот день, когда люди будут самостоятельно выбирать обслуживающую организацию. А при таком отношении к людям можно и без работы остаться.