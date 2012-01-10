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Жильцов 30 минских квартир выселили в 2011 году за долги ЖКХ

10 января 2012 17:53
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Эти минчане годами не оплачивали жировки и разводили «антисанитарию». Как правило, взамен «неплательщикам» предоставляют менее просторное жилье.

Через полгода в Минске могут опустеть еще более 100 квартир. Их владельцы не платили за коммунальные услуги в течение трех лет.

Владимир Реентович, генеральный директор ГПО «Минское городское жилищное хозяйство»:
За полгода в ряде семей, которые имеют эту задолженность, дети станут совершеннолетними, и если они не обеспечат погашение задолженности, то они попадают под действие жилищного кодекса, под действие статьи № 71, которая будет применена в части выселения.

# общество

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