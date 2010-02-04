Жезл гаишника оснастят мощным электрошоком

Как сообщает ИТАР-ТАСС, российское научно-производственное предприятие "Мартъ"представила "палочку гаишника нового поколения", оснащенную стреляющим и сигнальным картриджем.

"Служба нередко ставит сотрудников МВД в ситуации, когда применение огнестрельного оружия может быть сочтено превышением полномочий, однако быстрые и жесткие меры необходимы. Выполненный в форме дубинки или разрядника новый электрошок жезл производиться нашим предприятием с этого года для сотрудников ГИБДД", – приводит агентство рассказ начальника отдела маркетинга "Марта" Андрея Столяровского.

По словам Столяровского, электрошок "предназначен только для профессионального применения и приобретается при предъявлении удостоверения сотрудника МВД". "Мощность нашего контактно-дистанционного, стреляющего электрошока выше максимально допустимой для аналогичных гражданских устройств", – подчеркнул он.

Поражающие электроды на дистанции 4,5 метра способны пробить одежду толщиной свыше 2 мм и обеспечить шоковое состояние до 10 минут.

"Вместо стреляющего картриджа можно установить сигнальный, который издает громкий оглушительный звук и сопровождается ослепительной вспышкой", – пояснил Столяровский.

Эта новинка представлена на открывшемся во вторник 16-м международном форуме "Технологии безопасности-2010" в международном выставочном центре "Крокус Экспо".