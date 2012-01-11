ЖЭСы помогут утилизировать отслужившие новогодние елки

Зимние праздники заканчиваются. В ближайшие выходные белорусы встретят Старый Новый год. Многие уже без елки, так как живое дерево к этому времени теряет свою привлекательность и осыпается.

У подъездов вырастают горки мусора из веток и хвойных стволов. И если раньше вопрос утилизации елок для коммунальщиков был проблемой, то сейчас во многих дворах есть площадки для сбора крупногабаритных отходов. В ЖЭСе можно уточнить день и время вывоза такого мусора. Можно оставить отслужившее дерево и возле контейнера на улице. При этом его нельзя бросать в мусоропровод и оставлять в подъезде – это нарушение правил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.