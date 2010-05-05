Жестокое убийство раскрыто в Минске

Жестокое убийство с расчленением трупа раскрыто в Минске совместными усилиями сотрудников прокуратуры и уголовного розыска.

Преступление произошло 8 марта этого года. Минчанин пришел в гости к бывшей жене и дочке, чтобы поздравить их с праздником. Между ним и его пасынком, который проживал с бывшей супругой, возник конфликт. В результате парень убил гостя, а после этого расчленил труп и вывез его за город, где облил горючей жидкостью и поджег.

На следующий день родители убитого заявили в милицию о пропаже сына. Было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения. Однако позже правоохранители установили, что это было убийство, и задержали пасынка. Дело было переквалифицировано на ч.1 ст.139 («Убийство») УК Беларуси.

В отношении подозреваемого сейчас избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие ведет прокуратура Фрунзенского района столицы, пишет БЕЛТА.