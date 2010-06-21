ЖЭС и бытовые проблемы минчан. Почему не выполняются обещания

Капремонт в одном из минских подъездов ремонтом назвать сложно: невыровненные стены, кусками обваливающаяся штукатурка, почтовые ящики на тонких прутьях...

В то время как в парадной — трещина на трещине, изъян на изъяне, по бумагам в подъезде — капитальные перемены. В предоставленной смете одной только грунтовки три вида. Такого расхода стройматериалов, говорят жильцы, не то что на капитальный, а на евроремонт хватило бы.

Парадокс: жильцов соседних подъездов за коммунальные услуги рассчитали по разным прейскурантам.

Интерьер собственной квартиры уже давно не радует семью Лиснецких. В такую «эстетику» жилища (см. видео к сюжету) свою лепту внесли соседи сверху: они просто перекрыли вентиляционный воздух. И теперь на стенах в квартире Лиснецких плесень, а вместо кислорода — пары готовящейся пищи. Но пока составляются акты, идут судебные процессы, в квартире уже появились аллергики и астматики.

А вот в квартире Николая Васильевича дождевая вода уже 5 лет течет через окна. Беречь мебель от влаги приходится клеенками да тряпками. Однако вместо бытовых реформ — сплошные «завтраки» в письменной форме: мол, капремонт утвержден — ждите(!) с моря погоды…

Валентина Железная и Алексей Юнаш, телекомпания СТВ.