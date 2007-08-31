Жертвы пожара в Греции получат компенсацию

В Греции для нужд пострадавших от пожаров собрано более 200 миллионов евро. По всей стране развернулась целая кампания по сбору предметов первой необходимости, одежды, продуктов питания.

Тысячи греков осаждают в эти дни банки, где, написав заявление, пострадавшие от пожаров могут получить первую компенсацию в 3 тысячи евро. Остальные деньги будут выплачены по представлению необходимых документов. Семьи погибших получат по 10 тысяч евро.

Правительство обязалось взять на себя восстановление поврежденных огнем домов и строительство новых там, где ремонт будет нецелесообразен. Общий ущерб от стихии оценивается в 4 миллиарда евро. Пострадали 100 тысяч человек, 3,5 тысячи остались без крова.

