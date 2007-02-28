Женское терпение и труд все перетрут!

В Минске готовится к утверждению программа, которая будет направлена на снижение уровня женской безработицы. Об этом сообщила председатель комитета по труду и социальной защите Мингорисполкома Наталья Жамойтина. Сегодня социальная среда такова, что более востребованным является мужской труд. А потому главная задача - перераспределение рабочей силы. Однако, это процесс не одного дня и месяца. Сегодня особенно необходимо повышать конкурентоспособность женского труда. По состоянию на начало года именно женщины составляют большую часть безработных - 65%. Для исправления ситуации предпринимается ряд мер. В частности, 150 минчанок получили субсидии на организацию собственного дела.



Однако главным женским трудом по-прежнему остаётся материнство. 2007 год объявлен в Беларуси годом ребёнка. Государство делает всё возможное, чтобы рождаемость увеличивалась. В минувшем году впервые за 10 лет в Минске произошёл естественный прирост населения. Заметим, активней всех оказались женщины Партизанского района.