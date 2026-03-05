Руководители творческих союзов обсудили роль женщин в искусстве Беларуси

Цифры и факты о женском лице белорусской культуры стали центральной темой обсуждения на встрече руководителей ведущих творческих союзов, художниц и кураторов галерей. Эксперты сошлись во мнении, что последнее десятилетие стало переломным в признании вклада женщин в мировую культуру. Статистика подтверждает значимость их роли: в Беларуси в сфере искусства занято более 42 тысяч человек, и почти 70 % из них – женщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом каждая вторая руководящая должность в этой сфере принадлежит представительнице прекрасной половины. Участницы встречи откровенно делились опытом совмещения творчества с управленческими задачами – например, поиска вдохновения в условиях ответственности за бюджет и квартальные отчеты. Собравшиеся отметили: хотя такая многозадачность непроста, именно она позволяет женщинам-лидерам создавать не только рабочие места, а полноценные культурные пространства. За многими крупными выставочными проектами и театральными премьерами, как оказалось, стоят женская воля и организованность.

Олеся Иноземцева, заместитель директора по творческой работе Национального центра современных искусств, кандидат искусствоведения: Женщина – это совершенно другой мир, это другое видение уникальное, это какие-то авторские стратегии новые, они по-новому трактуют традиционные темы.

Ольга Попко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Я думаю, за женщинами будущее в любой сфере. В Беларуси чуть больше 50 % женщин. Я даже придумала такой афоризм сама себе. Среднестатистический белорус – это белоруска. Мы есть то самое среднестатистическое какое-то явление нашей страны. И, конечно, голос женщин более сильный, более мощный. Мы более выживаемы.

Символично, что встреча прошла одновременно с открытием нескольких столичных выставок, в центре внимания которых – искусство, посвященное женщинам. В частности, в Национальной библиотеке до конца апреля работает экспозиция, которая рассказывает о судьбах знаменитых белорусок, ставших символами нашей страны.