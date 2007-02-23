День защитника Отечества в Беларуси - праздник не только мужской. Среди тех, для кого он профессиональный, оказывается, немало и представительниц прекрасной половины человечества. В 5-й Отдельной бригаде внутренних войск, которая базируется в Могилёве, около четверти личного состава - женщины. И они сегодняшнюю дату празднуют с полным правом.

женщин-военнослужащих в 5-й отдельной бригаде почти четверть всего личного состава. А это около 500 человек. Такова специфика.



Одна из функций части - работа с женскими исправительными учреждениями. Здесь даже дежурный на штабном КПП - представительница прекрасной половины человечества. И на службе она просит женский пол со слабым не путать.



Это на корабле женщина - плохая примета. В сухопутных войсках отношение к прекрасному полу совершенно иное. Здесь женщин ценят не только за красивые глаза. Наравне с мужчинами они принимали присягу, а по некоторым позициям даже фору им дадут.

И всё-таки поблажки у женщин в армии существуют. В 5-й отдельной бригаде сегодняшний день объявлен выходным. На посту лишь вахтовые дежурные. Из них всего две представительницы прекрасного пола - заменить было некем. Но 8 марта мужчины обещают исправиться.