Женщины в погонах - в погоне за мужскими профессиями!

В поистине мужской праздник женщины-военнослужащие тоже не остались без внимания. В кинологическом центре внутренних войск МВД служат 4 женщины. Елена Артемова всегда в погоне за погонами. Дисциплина превыше всего. Приказ командира - закон. О женском царстве напоминает разве что помада и тушь на ресницах. Здесь все по-военному. И форма, и график и поставленный голос. Поблажка для женщин одна - строевой шаг может быть не таким четким. Как никак - сказывается походка от бедра.