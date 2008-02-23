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Женщины в погонах - в погоне за мужскими профессиями!

23 февраля 2008 17:49
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В поистине мужской праздник женщины-военнослужащие тоже не остались без внимания. В кинологическом центре внутренних войск МВД служат 4 женщины. Елена Артемова всегда в погоне за погонами. Дисциплина превыше всего. Приказ командира - закон. О женском царстве напоминает разве что помада и тушь на ресницах. Здесь все по-военному. И форма, и график и поставленный голос. Поблажка для женщин одна - строевой шаг может быть не таким четким. Как никак - сказывается походка от бедра.
# общество

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