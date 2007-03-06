Женщины наиболее уязвимы на рынке труда

В общей численности безработных их почти 70%. Об этом сегодня шла речь в Национальном пресс-центре. Женщина в возрасте 33 лет со средним образованием, имеющая ребенка - таков нынешний портрет безработного. Вместе с тем, большая часть белорусов - 53% женщины. При этом 59% из них имеют высшее образование. И по уровню образования женщины опережают мужчин. Женщины отличаются и более высокой средней продолжительностью жизни почти 75 лет. Среди долгожителей страны абсолютное большинство тоже составляют женщины. 655 из них преодолели 100-летний рубеж.