Женщину-психолога подозревают в организации трех убийств в Иркутске

Иркутские оперативники задержали психолога и ее сына – оба подозреваются в убийстве трех человек.

Опытный психолог, по словам сотрудников Следственного комитета и ГУВД области, в 2004 году организовала убийства мужа своей клиентки. Супруг клиентки был крупным предпринимателем.

Летом 2004 года сын Кузнецовой и его знакомый ворвались в офис и расстреляли генерального директора фирмы Бориса Грицая, его заместителя и менеджера. После убийства Кузнецова начала оказывать психологическое давление на жену убитого предпринимателя, чтобы та переписала фирму на ее имя. Таким образом, Наталья Кузнецова стала владелицей крупной фирмы, занимавшейся поставкой продуктов.

Расследование длилось 6 лет. В итоге оперативники отдела по расследованию заказных убийств ГУВД области и сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемых. На допросе сын Натальи Кузнецовой во всем признался. Сама организатор убийства отрицает свою причастность к преступлению, пишет «Газета.ru».