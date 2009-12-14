Женщина за рулем – битва полов или война стереотипов?

Многие к женскому стилю вождения, если он, конечно, существует, относятся скептически, другие – сдержанно терпимы. Но равнодушных нет.

Для него рев мотора – как бальзам на уши, а вот визг тормозов – аутсайдер дорожного репертуара. Денис дирижирует подкапотным оркестром, не заглядывая в ноты. Он знает Минск, как свои три педали и уходит в шоковый занос, когда на скоростной город смотрят сквозь пальцы.

Денис Сасковец, водитель:

– Начинаю обгонять, а она бедняга сидит, и ногти рассматривает! Бывает конкретно такие вещи, что сразу 90% – женщины. Либо медленная езда – по третьей полосе 50 километров, либо теряются, не знают что делать.

В таком изъезженном мужском мнении Денис категоричным не оказался, потому и не отказался. Он вновь присмотрится к дорожным манерам обоих полов и поделится своими путевыми заметками, что называется, с колес. Причем, первым под раздачу попадает именно мужчина.

Денис Сасковец:

– Идет по крайней левой полосе 45-50 км/ч, и не обогнать его, и ничего не сделаешь, правая полоса ведь свободна.

– Ты бы сел в машину, за рулем которой была бы женщина?

– Стараюсь не садиться.

Ольга наверняка бы обрадовалась спидометру с четырехзначными цифрами. Ведь когда эта блондинка за рулем – обзавестись сединой прямо на дороге запросто может любой мужчина. Она знает, что мастерски отправлять газ в пол можно в независимости от пола, и экстремальничает на городской дороге, стараясь не выезжать за пределы ПДД. Ольга показывает конкурентам багажник на соревнованиях по ралли и проверяет на маневренность нашего оператора. Он не смог усидеть на месте рядом с такой женщиной.

Ольга:

– Когда люди просят кого-то из гонщиков их покатать, естественно, они садятся сзади. В таком случае, как правило, в машине не остается ручек, за которые можно держаться, оторваны все.

Ольга не скрывает: иногда ей приходится открыто указывать мужчинам на их водительские промахи. И тут же припоминает, как когда-то сама не позволяла тормозить стереотипам.

Ольга:

– Глохла и даже перепутала педали на площадке. Поэтому, я никогда не сигналю начинающим водителям.

Анатолий Степанович всегда за рулем, даже когда сидит в пассажирском кресле. А вот место непосредственного управленца в его машине все чаще занимают особы прекрасного пола.

Анатолий Степанович:

– Ошибки у всех одинаковые. В основном – страх, нажать на педаль газа. Без страха выжимают только сцепление.

Однажды он попал в аварию, когда за рулем была именно девушка, которая, кстати, очень неплохо ездила. Но Анатолий Степанович – человек не злопамятный. Для него женское вождение вовсе не означает – берегись автомобиля!

Анатолий Степанович:

– Девушек легче учить, они более сообразительные! Дольше учатся мальчики – у них проблемы с правилами. А у девочек – с вождением.

– Даже не смотрит куда едет! – обращает внимание Денис Сасковец на девушку за рулем рассматривающую мобильный телефон. – Раньше, водитель садился максимально близко к рулю, седушка на 90 градусов, и ни туда, ни сюда, ни в лево, ни в право. А сейчас нарушают, иногда похуже мужиков.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ МВД РБ:

– На самом деле, процент совершенных по вине женщин-водителей ДТП, сравнительно небольшой. Как показывает практика, женщины, в принципе, ездят более аккуратно, чем мужчины водители.

Кстати, Анатолий Степанович весьма предусмотрительно обзавелся автомобилем желтого цвета. Ведь по статистике, учитывающей, что за баранкой женщина, машины с такой раскраской попадают в ДТП примерно в 10 раз реже, чем, к примеру, синие авто. А вот в нетрезвом состоянии дамы почему-то чаще всего начинают рулить белым бортом.

Что же касается возрастных ограничений водительских возможностей, здесь незавидное лидерство два года удерживают барышни от 24 до 28 лет. А самыми адекватными соседями на дороге оказались дамы, которым едва исполнилось 18 и те, кому уже за 50.

Денис Сасковец:

– Ни туда, ни сюда, без поворота! Да, женщина… Бывают, что водят очень хорошо, классно, а бывают, так уже страшно. Изначально это была мужская профессия.

Врач-офтальмолог водительской поликлиники Наталья Азарова на вождение с женским характером смотрит под научным углом зрения.

Наталья Азарова, врач-офтальмолог 24 городской поликлиники спецмедосмотров Минска:

– Анатомически глаз женщины и мужчины не отличается. По обзору поля зрения совершенно одинаковы.

У нее и самой есть права, правда, машина мечты пока зависла… над рабочим столом. Наталья Игнатьевна смотрит правде в глаза: может, женщины и путают педали, зато мужчины легко могут разминуться со светофором.

Наталья Азарова:

– А по поводу дальтонизма, по статистике, чаще всего бывает у мужчин, у женщин это единичные случаи.

Она готова ответить всем противникам женщин на колесах со своей автоколокольни. Правда, на дороге с Еленой мало кто решается спорить. Дама-укротитель повышенных оборотов рассказывает, что и в дискуссиях о машинном масле чувствует себя на высоте. Ведь теперь они с мужем – коллеги, а МАЗ – член семьи.

Елена Мищенко, водитель МАЗа:

– По моим наблюдениям, когда мужчины видят женщину за рулем МАЗа, у них округляются глаза. Наверное, им это не нравится и они пугаются.

Вначале даже она себя побаивалась. Раньше-то ездила исключительно на легковушке, а тут такие высоты. Но сегодня Елена только радуется, что вовремя подлила бензина в решительность. Хотя топливо смелости едва не закончилось еще на старте.

Елена Мищенко:

– Когда пришла обучаться, захожу в дверь, а мне говорят: девушка, здесь на категорию «С» обучают, вы ошиблись. Мужчины, видимо, считают, что они асы, а женщины осторожничают, но ездят, я считаю, ничуть не хуже.

Денис Сасковец:

– Просто кому-то дано, а кому-то и нет. Даже мужикам некоторым лучше за руль не садиться.



Между тем, дискуссии о женщине и автоскоростях история сама переключила на нейтральную передачу. Ведь, к примеру, в Германии уже больше сотни лет назад одна дама даже таксистом работала. Так что, как бы кто ни возмущался, а у дам довольно солидный рулевой стаж. Да и вообще, один и тот же кузов на колесах может быть одновременно автомобилем, т.е. мужского рода, а может и машиной – женского. А вот вождение, как ни крути, всегда среднего рода.