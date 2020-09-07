Женщин используют в качестве щита? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Женщины на митингах – не спонтанность, а элемент политтехнологий. Цель – показать якобы мирное лицо протестов и противопоставить брутальным силовикам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобные технологии применялись во время всех цветных революций, ярче всего это проявилось на украинском Майдане. Расследование Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, корреспондент:

У войны не женское лицо. А у революции? После попытки силового захвата власти в дни выборов боевики ушли в тень, а на авансцену вышли девушки. Случайно ли это? Вместо с экспертом разберемся в политических технологиях.

Эта знаменитая картина Делакруа «Свобода на баррикадах» стала символом всех революций мира. Вперед через рубежи разрушенной Бастилии мужчин с французским триколором ведет женщина. Но к власти в результате пришла отнюдь не прекрасная дама, а сумасшедший палач Робеспьер, а затем – тиран Наполеон, заливший кровью всю Европу.

Февральская революция технически началась с хлебного бунта женщин в Петрограде. А дальше никаких сантиментов, а ВЧК, красный террор и репрессии. Андрей Лазуткин: перешли к тактике провокаций на отдельно взятых факультетах или вузах Еще одна движущая сила разрушения – определенная часть студенчества. Всю прошлую неделю проходили акции молодых людей. Как только появлялись правоохранители, девушки вставали в сцепки. Расчет понятен: белорусская милиция не будет трогать женщин. Тихановский давно уже рассказал об этой технологии.

Нужен отряд женщин, «АнтиОМОН» называется – это разработка канала «Страна для жизни». То есть женщины, ОМОНовцы точно не будут на вас подымать руку. Я с ними говорил, отвечаю: на матерей, на своих сестер – никогда. Женщины, любой возраст. Но понятно, чем старше, тем лучше. К слову, западные правоохранители такими сантиментами и предрассудками не обладают.

Григорий Азаренок:

Но стихийные ли это выступления? Любой мужчина знает: для того, чтобы хотя бы одну девушку отвести в кино или кафе, нужно предусмотреть кучу организационных моментов. А тут прямо целые марши. В случайность верят только наивные.

«Чтобы высказать свою неприязнь к нашей власти». Девушка рассказала, зачем разрисовывала щиты на митинге Еще одна деталь: там, где проходит революция, сразу появляется радужный флаг.