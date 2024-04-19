Жемчужина православия в огранке! Когда завершат ремонт в Свято-Успенском соборе в Жировичах?

Новости Беларуси. Жемчужина белорусского православия обретет достойную огранку. В Свято-Успенском Жировичском монастыре строители должны с лета приступить к финальной стадии ремонтно-реставрационных работ в рамках государственной программы. Об этом шла речь на выездном совещании с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обозначили конкретные сроки, обсудили проблемные моменты.

Свято-Успенский собор XVII века – храм намоленный – центральный в обители, под покровом известной на весь мир чудотворной иконы Жировичской Божьей Матери. Интерьер должен соответствовать уникальной святыне. С лета здесь начнут реставрационные работы. Предстоит обновить стены, алтарную часть – иконостас заменят на новый, а еще своды – они, как выяснилось, скрывают тайны. В процессе научных исследований под слоями побелки специалисты обнаружили старинные живописные росписи.

Александр Захарчук, г лавный а рхитектор и нститута «Гродногражданпроект»: Московскими мастерами проводилась живопись, роспись, но со временем, конечно… Храм имеет большую историю, есть наслоение побелок. Но на данном этапе принято такое решение, что фрагментарно, небольшие фрагменты покажем первые – изначальную живопись, а все остальное – это работа будущих поколений, будущего времени.

Работа предстоит сложная, все же здание – историко-культурная ценность. Здесь важно не нарушить аутентичность. Но при этом обеспечить комфорт для паломников и духовенства.

Галина Буро, корреспондент:

На данный момент специалисты ведут обсуждение, что делать с полом. Церковь просит рассмотреть вопрос его подогрева, ведь службы ведутся круглосуточно. Но этот пол выполнен из уникального материала – аланского камня. И лежит здесь уже немало веков. Потому, стоит ли его трогать, вопрос дискуссионный.

Краеугольные моменты ремонтно-реставрационных работ обсудили на выездном совещании под руководством Натальи Кочановой. Храм действующий, строительные леса занимают большую часть собора, что создает неудобства для прихожан – в Совет Республики поступают обращения от граждан. Поэтому темпы надо активизировать.