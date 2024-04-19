Прямой эфир

Жемчужина православия в огранке! Когда завершат ремонт в Свято-Успенском соборе в Жировичах?

19 апреля 2024 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Жемчужина белорусского православия обретет достойную огранку. В Свято-Успенском Жировичском монастыре строители должны с лета приступить к финальной стадии ремонтно-реставрационных работ в рамках государственной программы. Об этом шла речь на выездном совещании с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обозначили конкретные сроки, обсудили проблемные моменты.

Галина Буро – о новом облике старинной обители.

Жемчужина православия в огранке! Когда завершат ремонт в Свято-Успенском соборе в Жировичах?-1

Свято-Успенский собор XVII века – храм намоленный – центральный в обители, под покровом известной на весь мир чудотворной иконы Жировичской Божьей Матери. Интерьер должен соответствовать уникальной святыне. С лета здесь начнут реставрационные работы. Предстоит обновить стены, алтарную часть – иконостас заменят на новый, а еще своды – они, как выяснилось, скрывают тайны. В процессе научных исследований под слоями побелки специалисты обнаружили старинные живописные росписи.

Жемчужина православия в огранке! Когда завершат ремонт в Свято-Успенском соборе в Жировичах?-4

Александр Захарчук, главный архитектор института «Гродногражданпроект»:
Московскими мастерами проводилась живопись, роспись, но со временем, конечно… Храм имеет большую историю, есть наслоение побелок. Но на данном этапе принято такое решение, что фрагментарно, небольшие фрагменты покажем первые – изначальную живопись, а все остальное – это работа будущих поколений, будущего времени.

Жемчужина православия в огранке! Когда завершат ремонт в Свято-Успенском соборе в Жировичах?-7

Работа предстоит сложная, все же здание – историко-культурная ценность. Здесь важно не нарушить аутентичность. Но при этом обеспечить комфорт для паломников и духовенства.

Жемчужина православия в огранке! Когда завершат ремонт в Свято-Успенском соборе в Жировичах?-10

Галина Буро, корреспондент:
На данный момент специалисты ведут обсуждение, что делать с полом. Церковь просит рассмотреть вопрос его подогрева, ведь службы ведутся круглосуточно. Но этот пол выполнен из уникального материала – аланского камня. И лежит здесь уже немало веков. Потому, стоит ли его трогать, вопрос дискуссионный.

Краеугольные моменты ремонтно-реставрационных работ обсудили на выездном совещании под руководством Натальи Кочановой. Храм действующий, строительные леса занимают большую часть собора, что создает неудобства для прихожан – в Совет Республики поступают обращения от граждан. Поэтому темпы надо активизировать.

Подробности смотрите в видео

# Православные в Беларуси # общество # Галина Буро # Наталья Кочанова

Другие новости рубрики

Все новости
МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта в начале 2025-го
19 апреля 2024 17:32

МАЗ запустит новый завод по производству пассажирского транспорта в начале 2025-го

Специалисты ТЦСОН Минского района разработали проект «Семейная гостиная «Гестия»
19 апреля 2024 17:31

Специалисты ТЦСОН Минского района разработали проект «Семейная гостиная «Гестия»

Лучшего спасателя-высотника МЧС выбрали в Минске
19 апреля 2024 17:31

Лучшего спасателя-высотника МЧС выбрали в Минске

ГАИ Минска запустила чат-бот для сообщений о дефектах на дорогах. Как заявить о проблеме?
19 апреля 2024 17:30

ГАИ Минска запустила чат-бот для сообщений о дефектах на дорогах. Как заявить о проблеме?

«Мы будем высказывать взгляды молодёжи». Какие цели ставят перед собой делегаты ВНС от БРСМ?
19 апреля 2024 17:30

«Мы будем высказывать взгляды молодёжи». Какие цели ставят перед собой делегаты ВНС от БРСМ?

Она родилась на фабрике смерти под Берлином. Бывшую узницу концлагеря навестили в Минске
19 апреля 2024 17:29

Она родилась на фабрике смерти под Берлином. Бывшую узницу концлагеря навестили в Минске

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?
19 апреля 2024 17:17

Главные тезисы прошедших форумов ВНС – какие решения повлияли на развитие Беларуси?

Их разработки ждут в 40 странах мира! Как в Бресте производят уникальные материалы для безопасности дорог?
19 апреля 2024 17:11

Их разработки ждут в 40 странах мира! Как в Бресте производят уникальные материалы для безопасности дорог?

Вадим Гигин: на первом заседании VII ВНС будет очень важный доклад Президента
19 апреля 2024 16:56

Вадим Гигин: на первом заседании VII ВНС будет очень важный доклад Президента

Подведены итоги социально-экономического развития Браславского района за 2023-й
19 апреля 2024 16:50

Подведены итоги социально-экономического развития Браславского района за 2023-й

Отвозила чемоданами. В каких странах популярна белорусская косметика?
19 апреля 2024 16:36

Отвозила чемоданами. В каких странах популярна белорусская косметика?

Почему родниковая вода небезопасна? Пообщались с директором НПЦ гигиены
19 апреля 2024 16:26

Почему родниковая вода небезопасна? Пообщались с директором НПЦ гигиены