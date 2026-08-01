Жемчужина народного зодчества! Узнали историю храма Святой Живоначальной Троицы в Ельске

Помещик Казимир Аскерко настолько впечатлился живописной природой, что решил построить в тогдашнем местечке Каролин церковь. Наши предки-полешуки вложили в нее все силы и душу. Святыню возвели в 1780 году в форме креста. Правда, изначально она была униатской и выглядела немного иначе. Колокольня появилась уже в 1870 году, когда храм стал православным. С приходом советской власти начались гонения на религию и наступили непростые времена.

Георгий Пиголь, настоятель храма Святой Живоначальной Троицы:

По исторической справке закрытие храма было в 1930 году, и до 1941 года он не открывался. Здесь была конюшня и было зернохранилище. Но если брать по словам очевидцев, то этот храм закрывался всего лишь на два года. То есть с 1939 по 1941 год. И здесь было только зернохранилище.

Этот храм в военные годы пострадал. Мы когда-то здесь делали маленький такой косметический ремонт. И внизу алтарной части были разорваны все бревна. Северная часть храма, она пострадала больше всего. Мы оттуда повынимали и пули из автоматов. Также мы вынули отсюда и осколки.

Это уже из свидетельств очевидцев. Родители когда-то заходили сюда в этот храм. Вход когда-то был здесь через колокольню. И, как они говорят, здесь была заложена какая-то бомба, взрывное устройство – оно сработало. И как мы сейчас видим, то вот здесь, возле козырька, есть у нас следы от разрыва этого взрывного устройства и посеченные стены. Не знаю, насколько это соответствует действительности, люди говорят, что был пулеметчик у нас на колокольне.