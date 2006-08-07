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"Железные" войска отметили свой профессиональный праздник

07 августа 2006 07:46
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6 августа в стране отметили День железнодорожника. Летоисчисление ведется с пуска организованного движения на участке железной дороги Осиновка-Брест. Это направление и сегодня одно из главных. А первый железнодорожный участок появился примерно в 1866 году, в районе станции Поречье на Гродненщине.

Протяженность белорусской железной дороги сегодня - 5.500 км. Наиболее крупные железнодорожные узлы - Минск, Брест, Гомель, Орша и  Жлобин. Железнодорожным транспортом в республике осуществляется половина пассажирских и 75% грузовых  перевозок.

А железнодорожные войска отметили 130-ю годовщину.  Чаше всего их работа проходит в <горячих> точках. Но вместо оружия в их руках -  сварочные аппараты и отбойные молотки.  В 1876 году в Барановичах был создан один из первых в мире железнодорожных батальонов. Впервые они испытали свои силы в русско-турецкой войне позапрошлого века. А самое большое испытание на долю солдат стальных магистралей выпало в годы Великой Отечественной войны.
 
Без железнодорожных войск не сможет вести боевые действия ни одна, даже самая суперсовременная, армия. И в мирное, и в военное  время они строят пути, мосты и переправы, восстанавливают разрушенное.

После распада СССР и расформирования многих воинских частей на территории Беларуси почти не осталось   материально-технической базы железнодорожных войск,  опытные военные специалисты уходили из обнищавшей армии... Создавать белорусские ЖДВ    пришлось едва ли не заново. И сейчас их профессиональный уровень вновь высоко оценивается как отечественными специалистами, так и зарубежными.

# общество

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