"Железные" войска отметили свой профессиональный праздник

6 августа в стране отметили День железнодорожника. Летоисчисление ведется с пуска организованного движения на участке железной дороги Осиновка-Брест. Это направление и сегодня одно из главных. А первый железнодорожный участок появился примерно в 1866 году, в районе станции Поречье на Гродненщине.

Протяженность белорусской железной дороги сегодня - 5.500 км. Наиболее крупные железнодорожные узлы - Минск, Брест, Гомель, Орша и Жлобин. Железнодорожным транспортом в республике осуществляется половина пассажирских и 75% грузовых перевозок.

А железнодорожные войска отметили 130-ю годовщину. Чаше всего их работа проходит в <горячих> точках. Но вместо оружия в их руках - сварочные аппараты и отбойные молотки. В 1876 году в Барановичах был создан один из первых в мире железнодорожных батальонов. Впервые они испытали свои силы в русско-турецкой войне позапрошлого века. А самое большое испытание на долю солдат стальных магистралей выпало в годы Великой Отечественной войны.



Без железнодорожных войск не сможет вести боевые действия ни одна, даже самая суперсовременная, армия. И в мирное, и в военное время они строят пути, мосты и переправы, восстанавливают разрушенное.

После распада СССР и расформирования многих воинских частей на территории Беларуси почти не осталось материально-технической базы железнодорожных войск, опытные военные специалисты уходили из обнищавшей армии... Создавать белорусские ЖДВ пришлось едва ли не заново. И сейчас их профессиональный уровень вновь высоко оценивается как отечественными специалистами, так и зарубежными.