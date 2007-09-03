Железнодорожники снижают тарифы

Цены на проезд в поездах дальнего следования с сентября стали меньше на 16%. Новые тарифы будут действовать до 11 ноября.

Сезонное снижение коснется стоимости проезда на все поезда дальнего следования, курсирующие, как в пределах СНГ и стран Балтии, так и по территории Беларуси. Новые тарифы в период с 1 сентября по 11 ноября позволят пассажирам сэкономить до 16% от стоимости билета.

Так в сентябре цена билета в купе, например, из Минска до Москвы составит около 89 тысяч рублей, а летом раскошеливаться приходилось на все 100 тысяч. До Челябинска же на поезде можно добраться за 256 тысяч. И эти снижения далеко не предел.

Подобные снижения вовсе не благотворительная акция, а продуманная экономическая политика российских, белорусских и украинских железнодорожников. Так в рамках гибкой системы регулирования тарифов год разделен на 13 неравномерных отрезков, в течение которых происходит регулярное изменение цен.

В выигрыше как железнодорожники, так и их клиенты. Первые получают возможность увеличить сниженный пассажиропоток, а вторые сэкономить. Но все же самые безоговорочные победители - обычные пассажиры. Ведь следующее снижение тарифов произойдет уже 12 ноября.