Железнодорожникам указали путь к рачительности и порядку

10 мая городское руководство подвело итоги санитарных проверок Минского отделения Белорусской железной дороги.

Из 2.700 объектов Минского отделения Белорусской железной дороги, 70 в неудовлетворительном состоянии - такова объективная оценка санитарных служб столицы. В неприглядном виде содержатся и зоны, прилегающие к стальным магистралям. Некоторые остановочные пункты требуют капитального ремонта.

38 домов, принадлежащих отделениям железной дороги, непригодны для проживания. Не отвечают санитарным требованиями часть дошкольных учреждений. Не говоря уже о привокзальной торговле, где нарушения в широком ассортименте. Причина этого, считают столичные власти, безответственность и бесхозяйственность.

Железнодорожники с критикой соглашаются. Говорят - недостатки действительно были. Их постарались исправить. Порядок на путях навели, мусор вывезли. В этом году начнут капитальный ремонт посадочных платформ на станциях Колодищи, Минск-Пассажирский. Обновят и остановочные пункты - Масюковщина, Курасовщина и Лебяжий. Установят навесы, оборудуют площадки пандусами. Начнут приводить в порядок и детскую железную дорогу. Объект - интересный, популярный, а выглядит пока не лучшим образом.

Тем временем, в Витебском отделении Белорусской железной дороги порядок уже навели. Составы этого пассажирского участка признаны самыми чистыми в республике. Такого звания железнодорожники города над Двиной добились благодаря современному, крытому, полностью автоматизированному вагономоечному отделению. Здесь принимают душ не только пассажирские вагоны, но и дизельные поезда. Производительность мойки впечатляет. 200 вагонов в час - это около одиннадцати железнодорожных составов. Позаботились проектировщики и об экологии. В крытом ангаре - замкнутый водный цикл. Отработанная жидкость поступает в специальные ёмкости, где она проходит многократный процесс очистки. А бактерицидный фильтр с микроорганизмами, уничтожает нефтепродукты в воде.