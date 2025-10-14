Железная хватка и советская закалка – как белорус в 82 года переплыл Босфор, узнали из первых уст

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Сильный духом и храбрый сердцем. Белорус Виктор Нефедов в свои 82 переплыл Босфорский пролив. Стал вторым по возрасту финишером в мире. Обогнал всех участников старше 70 лет и взорвал ленты новостей. Такой успех мотивирует и вдохновляет. Но еще 10 лет назад история была совершенно другая.

Виктор Нефедов, спортсмен:

Когда мне исполнилось 72 года, у меня начались микроинсульты. В интернете я прочитал, что при физических нагрузках выделяется молочная кислота, которая очищает сосуды. Я сделал дома бассейн и стал плавать. Разработал несколько комплексов упражнений. Сделал турник, брусья. Где-то с 2019 года у меня прекратились всякие инсультные дела. Идеальный вес – это ключ к здоровью. Виктор живет недалеко от столицы в Большом Тростинце. Работал конструктором на заводе имени Орджоникидзе. Построил свой дом, ведет хозяйство. Радуется успехам внуков и правнука. Хоть активный, позитивный, еще год назад не поверил бы, что покорит Босфор и получит сертификат кросс-континентального пловца. Но однажды в традиционном вертикальном забеге на Национальную библиотеку он познакомился с двукратным чемпионом мира по современному пятиборью и тренером от бога – Дмитрием Меляхом.

Дмитрий Мелях, тренер, двукратный чемпион мира по современному пятиборью:

Такой забег сложный – 24 этажа на библиотеку. Там даже подготовленные люди мучились. Я смотрю, Виктор второй раз подряд выигрывает эту дистанцию. Сказал про Босфор и смотрю, в глазах такая искра промелькнула. Позвонил и сказал: «Дмитрий, как бы попасть на тренировки?» С того момента все закрутилось. Виктор Нефедов:

Когда он сказал, что там 6,5 километров, течение. Я говорю: «Нет, это я не осилю. Это не для меня». Покрутил интернет и нашел, что в 2022 году один в возрасте 80 лет успешно переплыл Босфор. Я думаю, если он переплыл, а мне будет 82, то я, вообще говоря, поехал за мировым рекордом. Такая у меня наглость была. С января месяца в клубе «Tristyle» он мне был не просто учитель, наставник. Он мне был и папа, и мама, и диетолог, и врач.

Железная хватка, советская закалка. За восемь месяцев Виктор Нефедов не пропустил ни одной тренировки в бассейне и выполнял все рекомендации тренера. Он, кстати, третий год подряд побеждает и берет золото в своей возрастной группе на Босфоре. Эта гонка не всем по зубам. Это не только мощная проверка на выносливость и самообладание, но и интеллектуальное испытание. Здесь важны ориентиры, четкая навигация, ноль страхов и сомнений – ключ к победе. Но стихия непредсказуема и может преподнести свои сюрпризы. Дмитрий Мелях:

В 2025 году было самое медленное течение. Для любителей это просто пропасть. Это 30 минут лишних надо работать, чтобы финишировать. Вишенка на торте – это на финише обратное течение. Очень важно сделать поправки на течение. От этого зависят ориентиры, то, как ты сможешь совладать со своими нервами, силами. Я три года подряд плыву все время по одному и тому же маршруту.