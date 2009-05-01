Железная дорога открывает сезон

Впервые спустя четверть века на рельсы поставили два состава из шести вагончиков

Курсировать мини-поезда будут с получасовым интервалом по неизменному маршруту: от станции Заслоново через техническую станцию Пионерская до Соснового Бора и обратно. Помимо основных пассажиры смогут воспользоваться и дополнительными услугами детской железной дороги: заказать свадебный тур для молодоженов, а также специальный праздничный маршрут для маленьких именинников с музыкальным сопровождением, сказочными персонажами и игрушками.

Обеспечивают комфорт пассажиров как и прежде - юные железнодорожники.

- Качество обслуживания все время хочется повышать, хочется чтобы им было комфортно. Поэтому каждый раз в первую очередь думаем о маленьких пассажирах, чтобы зайдя в вагончик у них было хорошее настроение, - рассказала корреспонденту СТВ начальник детской железной дороги Коноплич Людмила.

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