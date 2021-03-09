«Желающих много, но не все у нас усидчивы». В Минской области активно развивают STEM-классы

Новости Беларуси. Развитие IT-сферы. Минская область продолжает активно внедрять робототехнику и информатику в образование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в 2020 году открылось шесть новых STEM-центров, где ребята после уроков могут попробовать себя в роли конструкторов и программистов. При этом останавливаться не планируют. Активно обновляется материально-техническая база в существующих STEM-классах. Например, в Жодино планируют закупить новый набор для конструирования и современные компьютеры.

Наталья Гречишко, директор филиала «ТехноАрт» Центра творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи:

Желающих много, но вся суть в том, что не все у нас достаточно усидчивы. Поэтому целеустремленность, усидчивость и еще фантазия. Потому что кто-то может прийти, просто продублировать модель – ту, которую мы им предлагаем. А кто-то может изменить эту модель, кто-то может придумать вообще совсем другую модель.

Станислав Козловский, воспитанник филиала «ТехноАрт» Центра творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи:

Я занимаюсь робототехникой на протяжении уже почти пяти лет. Решил сюда прийти заниматься, потому что мне вообще нравится робототехника, нравится конструировать, собирать, программировать.

Иван Герасимович, воспитанник филиала «ТехноАрт» Центра творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи:

Учит тому, что можно сделать практически что угодно – главное знать, как это делать.