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«Желающих много, но не все у нас усидчивы». В Минской области активно развивают STEM-классы

09 марта 2021 19:55
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Новости Беларуси. Развитие IT-сферы. Минская область продолжает активно внедрять робототехнику и информатику в образование, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

«Желающих много, но не все у нас усидчивы». В Минской области активно развивают STEM-классы-1

Только в 2020 году открылось шесть новых STEM-центров, где ребята после уроков могут попробовать себя в роли конструкторов и программистов. При этом останавливаться не планируют. Активно обновляется материально-техническая база в существующих STEM-классах. Например, в Жодино планируют закупить новый набор для конструирования и современные компьютеры.

«Желающих много, но не все у нас усидчивы». В Минской области активно развивают STEM-классы-4

Наталья Гречишко, директор филиала «ТехноАрт» Центра творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи:
Желающих много, но вся суть в том, что не все у нас достаточно усидчивы. Поэтому целеустремленность, усидчивость и еще фантазия. Потому что кто-то может прийти, просто продублировать модель – ту, которую мы им предлагаем. А кто-то может изменить эту модель, кто-то может придумать вообще совсем другую модель.

«Желающих много, но не все у нас усидчивы». В Минской области активно развивают STEM-классы-7

Станислав Козловский, воспитанник филиала «ТехноАрт» Центра творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи:
Я занимаюсь робототехникой на протяжении уже почти пяти лет. Решил сюда прийти заниматься, потому что мне вообще нравится робототехника, нравится конструировать, собирать, программировать.

«Желающих много, но не все у нас усидчивы». В Минской области активно развивают STEM-классы-10

Иван Герасимович, воспитанник филиала «ТехноАрт» Центра творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи:
Учит тому, что можно сделать практически что угодно – главное знать, как это делать.

«Желающих много, но не все у нас усидчивы». В Минской области активно развивают STEM-классы-13

Всего в Минской области пока функционируют 14 STEM-центров. Помимо стационарных баз, для занятий в IT-сфере организовывают также выезды мобильного STEM-класса. 

# Образование в Беларуси # общество # Наталья Гречишко # Станислав Козловский # Иван Герасимович # Фотофакт

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