Желание попасть в рай может привести в ад

Более 10 тысяч наркоманов состоит на учете в медучреждениях Беларуси. По данным проведенного опроса около 40% студентов столичных вузов указали в анкетах, что их друзья принимают наркотики.

Такую информацию журналистам сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Олег Пекарский. К уголовной ответственности за употребление и распространение наркотиков привлечены около 2.500 человек. 450 из них - женщины.

В Беларуси планируется упорядочить торговлю семенами мака. Это связано с участившимися случаями изготовления из них наркотиков. В настоящее время этим вопросом уже занимается специально созданная межведомственная комиссия. Правоохранители не преследуют цели изъять мак из торговли. Однако намерены запретить торговлю маком частным лицам.

До недавнего времени эти семена иногда продавались мешками. На квартире одного минчанина было изъято до тонны мака. К слову, из килограмма мака можно изготовить до шести доз наркотического вещества. Цена на рынках на маковые зерна за последнее время выросла в 10 раз. Специалисты также пытаются найти такой сорт мака, из которого было бы невозможно изготовить наркотики.