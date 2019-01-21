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«Ждёт того, кто его потерял». В столичном дворе собака больше недели ждёт своего хозяина

21 января 2019 19:44
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Новости Беларуси. Собака ищет хозяев. Четвероногий незнакомец больше недели живет в одном из дворов на улице Кижеватова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Жители, заметив нового соседа под детской горкой, сразу же попытались помочь, но пес боится заходить в подъезд.

«Ждёт того, кто его потерял». В столичном дворе собака больше недели ждёт своего хозяина-1

Греться в машине также отказывается. Жители двора обустроили псу теплое место, помогли с едой и бросили клич в социальных сетях, надеясь найти хозяина.

«Ждёт того, кто его потерял». В столичном дворе собака больше недели ждёт своего хозяина-4

Ирина Скробко:
Пес ждет того человека, который его потерял, не уходит с этого места. Если бы он был дворнягой, он искал бы себе место по разным дворам. А здесь он именно ждет того, кто его потерял.

Пес охотно идет к людям, не боится рук и носит ошейник. Только вот на нем нет никаких опознавательных знаков, поэтому связаться с хозяевами невозможно. К слову, ждет их пес даже ночью, всматриваясь в лица прохожих.

«Ждёт того, кто его потерял». В столичном дворе собака больше недели ждёт своего хозяина-7

«Ждёт того, кто его потерял». В столичном дворе собака больше недели ждёт своего хозяина-9

«Ждёт того, кто его потерял». В столичном дворе собака больше недели ждёт своего хозяина-11

# Собаки # общество # Фотофакт

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