«Ждала бассейна с 1968 года» и «Хочу забивать голы»: чем взрослые и дети занимаются в ФОК в Столбцах

Новости Беларуси. Ледовые арены и физкультурно-оздоровительные комплексы стали визитными карточками малых городов страны. Вложенные в их строительство средства должны приносить отдачу. Эту тему обсудили и во время недавнего «Большого разговора с Президентом». В программе «Центральный регион» рассказали о ФОК в Столбцах. Кто и как занимается большим спортом в малом городе?

Тренер: «У нас шикарный зал, шикарное поле с искусственным покрытием. Всё, что тренер планирует, можно реализовать круглогодично. Будет для всей страны хорошо, если во всех городках будут базы, как у нас».