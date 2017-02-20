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«Ждала бассейна с 1968 года» и «Хочу забивать голы»: чем взрослые и дети занимаются в ФОК в Столбцах

20 февраля 2017 19:12
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Новости Беларуси. Ледовые арены и физкультурно-оздоровительные комплексы стали визитными карточками малых городов страны. Вложенные в их строительство средства должны приносить отдачу. Эту тему обсудили и во время недавнего «Большого разговора с Президентом». В программе «Центральный регион» рассказали о ФОК в Столбцах. Кто и как занимается большим спортом в малом городе?

Тренер: «У нас шикарный зал, шикарное поле с искусственным покрытием. Всё, что тренер планирует, можно реализовать круглогодично. Будет для всей страны хорошо, если во всех городках будут базы, как у нас».

«Ждала бассейна с 1968 года» и «Хочу забивать голы»: чем взрослые и дети занимаются в ФОК в Столбцах-1


Молодая мама: «Дома в декрете, сидя с ребёнком, мало движения, хочется держать себя в форме. Теперь и лучше себя чувствую, и муж радуется. Столбцам очень нужен был такой ФОК».
Юный спортсмен: «Хочу добиться, чтоб я стал лучшим биатлонистом. И чтобы мои все тоже друзья были биатлонистами».

«Ждала бассейна с 1968 года» и «Хочу забивать голы»: чем взрослые и дети занимаются в ФОК в Столбцах-3


Пенсионерка: «Спорт у меня сейчас: летом – дача, а зимой бассейн. Ждала его с 1968 года! И дождалась».

# общество # Здоровье

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