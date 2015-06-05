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Жаркие выходные: в Беларуси синоптики обещают выше 30 градусов тепла

05 июня 2015 07:39
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Новости Беларуси. Белорусам синоптики обещают жаркий уикенд. В выходные с юго-западными ветрами к нам начнет поступать воздух с Балканского полуострова. В результате днем столбики термометров поднимутся выше 30-градусной отметки.

По-летнему знойно будет и в начале следующей недели. Правда, только по юго-востоку страны. На остальной части республики синоптики обещают прохладную погоду и кратковременные дожди.

Между тем пляжи по всей стране готовы спасти белорусов от знойного солнца. Так, в Минске на Цнянском водохранилище организовали настоящую курортную зону: шезлонги, зонтики и полотенца теперь можно арендовать прямо на месте. До конца месяца аналогичные точки появятся на всех набережных Минского моря и водохранилища Дрозды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Погода в Беларуси # Андрей Шорец

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