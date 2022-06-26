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Жара продлится долго или скоро придут дожди? Народные приметы на конец июня

26 июня 2022 07:06
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 27 июня в народном календаре день Елисея – в память о библейском пророке, рассказали в программе «Плюс-минус». Осадки на Елисея обещают еще семь недель с дождями. Солнце, выглянувшее из-за облаков, сулит сухую и ясную погоду. Много пчел над цветами – дождя опасаться не стоит.  

Жара продлится долго или скоро придут дожди? Народные приметы на конец июня-1

28 июня – день святого Амоса. Сильная роса утром и вечером – к урожайному году. Туман на рассвете обещает дожди, домашние животные беспокойные – к ненастью. Перистые облака – в ближайшие два дня будут осадки. Кузнечики очень громко трещат – скоро будет сильный дождь. 

29 июня почитается память святого Тихона, которого в народе прозвали Тихон Тихоня. Утренняя роса на траве предвещает ясный день, а вот если капли оседают на окнах, то стоит готовиться к дождю в течение дня. Во время дождя капли небольшие – осадки будут долгими, а если вода в лужах при этом пузырится, то дождь скоро усилится.  

30 июня – Солнцестой. Считалось, что сегодня солнце очень долго стоит в зените и при этом сильно греет. В этот день на дождь указывает отсутствие росы или обилие дождевых червей, выползающих на поверхность.  

Жара продлится долго или скоро придут дожди? Народные приметы на конец июня-4

1 июля – Ярилин день. Туман с утра предвещает жаркий и солнечный день. Если утром нет росы на траве, то ночью будет ливень. Кувшинки поздно раскрываются утром – после обеда жди дождя.  

Аномальная жара будет в Беларуси. Температура на 3-9°С выше климатической нормы. Подробнее здесь.

# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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