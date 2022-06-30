Жара не отступает. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. Жара не отступает. 30 июня в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны максимальная температура воздуха днем достигнет +30-34 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жара не отступает. 30 июня в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны максимальная температура воздуха днем достигнет +30-34 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И если людям в такую погоду следует быть предельно аккуратными и внимательными к своему здоровью, то для яровых зерновых культур такая жара только на пользу. Во многих районах страны уже отмечается цветение пшеницы. В южном регионе Беларуси начался налив зерна у ярового ячменя. А на посевах кукурузы идет активное нарастание листьев.