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Жара не отступает. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности

30 июня 2022 06:54
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Новости Беларуси. Жара не отступает. 30 июня в Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности. На большей части территории страны максимальная температура воздуха днем достигнет +30-34 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жара не отступает. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности-1

И если людям в такую погоду следует быть предельно аккуратными и внимательными к своему здоровью, то для яровых зерновых культур такая жара только на пользу. Во многих районах страны уже отмечается цветение пшеницы. В южном регионе Беларуси начался налив зерна у ярового ячменя. А на посевах кукурузы идет активное нарастание листьев.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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