Жара не отступает. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности

И если людям в такую погоду следует быть предельно аккуратными и внимательными к своему здоровью, то для яровых зерновых культур такая жара только на пользу. Во многих районах страны уже отмечается цветение пшеницы. В южном регионе Беларуси начался налив зерна у ярового ячменя. А на посевах кукурузы идет активное нарастание листьев.