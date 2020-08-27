Жара или холод? Какая погода в Беларуси будет в последние дни лета

Новости Беларуси. Жаркая и дождливая погода ожидается в Беларуси в выходные дни.

Как сообщает Белгидромет, потепление начнётся уже в пятницу. 28 августа будет облачно с прояснениями, Ночью дождь прогнозируется на всей территории республики, днём осадки не ожидаются только в Брестской и Гродненской областях.

В тёмное время суток ветер будет западный, в светлое – северо-западный 4-9 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +12… +14°C, днём – поднимется до +18… +20°C.

29 августа ночь пройдёт преимущественно без осадков, утром и днём дожди ожидаются в западных и центральных районах страны. Местами возможны грозы. В тёмное время суток похолодает до +7… +13°C, в светлое – потеплеет до +16… +23°C. На юге государства воздух нагреется до +24… +28°C.

30 августа местами по Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром будет слабый туман. Ночью воздух охладится до +10… +17°C, днём потеплеет до +19… +26°C. По югу Беларуси ожидается +27… +32°C.

31 августа ночью в основном по северо-западной половине, днём на большей части территории страны прогнозируются дожди, местами – грозы. Ночью столбик термометра опустится до +13… +20°C, днём – поднимется до +19… +26°C. На юго-восточных территориях республики воздух нагреется до +27… +32°C.