Жара и дожди способны принести массу неприятностей

Дожди с градом, грозы и жара могут стать причиной аварийного отключения электричества. При высоких температурах провода, особенно 10-киловольтные, могут нагреваться и провисать. Если такие провода лягут на дерево, то может произойти короткое замыкание. В таких случаях на этих участках электричество автоматически отключается. Чтобы избежать этого, специалисты постоянно очищают линии электропередач в районах парков и лесов. Кроме того, из-за высокой температуры нагреваются приборы и электроустановки, которые расположены как в помещениях, так и на улицах. Это требует их дополнительного охлаждения.