Жадобин: Во всех регионах страны количество людей, которые записываются на приём, снижается

Жители Гродно смогли сегодня напрямую пообщаться с министром обороны Беларуси. Юрий Жадобин провёл приём граждан.

Жители областного центра интересовались обеспечением жильём военнослужащих, переводом к новому месту службы, поступлением в высшие военные учебные заведения. Не остались без внимания и вопросы об условиях службы в армии, а также заработной платы обслуживающего персонала военных частей. Во всех высказанных проблемах министр обороны пообещал лично разобраться и в кратчайшие сроки письменно проинформировать о принятом решении, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юрий Жадобин, министр обороны Республики Беларусь:

За последний год по моему личному ощущению, моему личному опыту, во всех регионах страны количество людей, которые записываются на приём, снижается. И причём я могу сказать, что снижается в разы. Для этого должны быть объективные какие-то причины. Это связано с тем, что местные власти дееспособны и в состоянии на своей территории решить тот круг вопросов, которые интересуют граждан.