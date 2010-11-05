Зенон Ломать: Некоторые ледовые арены работают в убыток

Госконтроль почти в два раза снизил количество проверок по сравнению с 2006 годом. Об этом Президенту доложил председатель Комитета госконтроля. Зенон Ломать проинформировал главу государства о том, как ведется противодействие выплатам зарплат «в конвертах».

По установленным фактам возбуждено восемь уголовных дел. Кроме того, председатель КГК доложил о ситуации на потребительском рынке, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Зенон Ломать отметил, что в розничной торговле факты завышения цен составляют лишь 5% от числа выявленных нарушений.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Глава государства интересовался тем, как идет реализация поручения по Шкловской фабрике. Мною доложены результаты проверочных мероприятий в кожевенной промышленности, по производству детской обуви. Есть ряд поручений по проверке наших спортивных сооружений. Мы посмотрели ледовые арены. Выявили, что некоторые из них работают в убыток. Президент предложил рассмотреть этот вопрос на Коллегии.