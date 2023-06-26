Зенитный ракетный дивизион, оснащённый комплексами С-300, проводит полевой выход
Новости Беларуси. Стойкость, решимость, воля к победе. Полевой выход проводит зенитный ракетный дивизион, который оснащен комплексами С-300, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подразделение совершило марш, заняло позиции в указанном районе и приступило к выполнению задач боевого дежурства по защите воздушного пространства.
Военнослужащий зенитного ракетного подразделения:
Проходит тактическое учение с 115-м зенитным ракетным полком. Аналогичные учения немного ранее, в апреле, проводились с зенитным ракетным дивизионом, ну и сегодня уже в рамках полка отрабатывается практически тот же спектр задач, что было отработано с дивизионом. Это марш в новый позиционный район, занятие боевых позиций, выполнение учебно-боевых задач по контрольным целям. Все это в условиях, максимально приближенных к боевым, в условиях непрерывного воздействия диверсионно-разведывательных групп. Непосредственно во взаимодействии с подразделением были отработаны вопросы по защите от беспилотных летательных аппаратов.
Лагерь дивизиона развернут по всем правилам полевого искусства – все объекты жилой зоны и техника тщательно замаскированы. Выставленные посты и патрули надежно охраняют доверенные объекты.