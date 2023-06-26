Зенитный ракетный дивизион, оснащённый комплексами С-300, проводит полевой выход

Военнослужащий зенитного ракетного подразделения:

Проходит тактическое учение с 115-м зенитным ракетным полком. Аналогичные учения немного ранее, в апреле, проводились с зенитным ракетным дивизионом, ну и сегодня уже в рамках полка отрабатывается практически тот же спектр задач, что было отработано с дивизионом. Это марш в новый позиционный район, занятие боевых позиций, выполнение учебно-боевых задач по контрольным целям. Все это в условиях, максимально приближенных к боевым, в условиях непрерывного воздействия диверсионно-разведывательных групп. Непосредственно во взаимодействии с подразделением были отработаны вопросы по защите от беспилотных летательных аппаратов.