Земноводные и водоплавающие в Могилеве готовятся к новоселью

Через пару дней здесь откроется очередной объект - искусственный пруд. В нём поселятся не только практически все представители водоплавающей фауны Белоруссии, но и десятки видов водных растений.
Воду из Днепра в пруд пустили уже сегодня. За пару дней она заполнит весь водоём. Столько же потребуется строителям, чтобы возвести последние мостики, домики, убрать территорию.
Обновления и без того нестарого зоосада не закончатся и на этом. В
следующем году здесь еще и миниатюрная железная дорога появится.