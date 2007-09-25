Земноводные и водоплавающие в Могилеве готовятся к новоселью

Сейчас в местном зоопарке ограничен доступ посетителей. И дело не в карантине - готовится приятный сюрприз.

Через пару дней здесь откроется очередной объект - искусственный пруд. В нём поселятся не только практически все представители водоплавающей фауны Белоруссии, но и десятки видов водных растений.

Воду из Днепра в пруд пустили уже сегодня. За пару дней она заполнит весь водоём. Столько же потребуется строителям, чтобы возвести последние мостики, домики, убрать территорию.

Обновления и без того нестарого зоосада не закончатся и на этом. В

следующем году здесь еще и миниатюрная железная дорога появится.