Прямой эфир

Земноводные и водоплавающие в Могилеве готовятся к новоселью

25 сентября 2007 16:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Сейчас в местном зоопарке ограничен доступ посетителей. И дело не в карантине - готовится приятный сюрприз.

Через пару дней здесь откроется очередной объект - искусственный пруд. В нём поселятся не только практически все представители водоплавающей фауны Белоруссии, но и десятки видов водных растений.

Воду из Днепра в пруд пустили уже сегодня. За пару дней она заполнит весь водоём. Столько же потребуется строителям, чтобы возвести последние мостики, домики, убрать территорию.
Обновления и без того нестарого зоосада не закончатся и на этом. В
следующем году здесь еще и миниатюрная железная дорога появится.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
25 сентября 2007 11:45

Создан новый региональный центр практического обучения аграриев

25 сентября 2007 11:42

Кинологи демонстрируют мастерство своих питомцев

25 сентября 2007 11:42

Усыпить или вернуть хозяевам