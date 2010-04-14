Землетрясение в Китае: сотни погибших, тысячи раненых

На северо-западе Китая сейсмологи зафиксировали сразу несколько подземных толчков силой до 7 баллов по шкале Рихтера. По данным местных СМИ, свыше 300 человек погибли, около 8 тысяч ранены, сотни числятся пропавшими без вести.

В уезде Юйшу — разрушенные дома и искореженные машины. Это произошло в одном из самых труднодоступных районов Китая на границе Тибета и провинции Цинхай. Эти места по китайским меркам почти не заселены. Случись подобное землетрясение на побережье — результат был бы катастрофическим.

Уезд Юйшу, в котором под обломками рухнувших зданий погибли десятки человек, — поселок пастухов, и лошадей здесь всегда было больше, чем людей. На юге и юго-западе — неприступные горы и укрытые от посторонних глаз тибетские монастыри. По сообщениям очевидцев, ветхие постройки из дерева и глины рушились стремітельно. Колічество местных жителей, оказавшихся в западне, еще предстоит выяснить.

По данным китайских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине в 10 километров и на расстоянии 240 километров от тибетского города Цамдо. Тибет считается сейсмической зоной номер один на всей территории материкового Китая. Цинхай-Тибетское нагорье находится на стыке двух литосферных плит. Приходя в движение, они и вызывают разрушительные землетрясения.

В этом году китайские власти планировали создать в Тибете современную сеть сейсмического слежения, которая позволила бы эффективно отслеживать подземные толчки выше трех с половиной баллов. Но, похоже, нынешний удар стихии стал для властей неожиданным. Видимо, теория — это одно, а на практике все намного сложнее.

После известных событий в Сычуани в 2008 году слово «землетрясение» вызывает у китайцев приступ паники. Ведь тогда в результате мощных подземных толчков несколько уездов были буквально стерты с лица земли. Под обломками зданий погибли девяносто тысяч человек.

Землетрясение в Юйшу в этом году пока самое мощное в Китае. Власти не скрывают, что из-за труднодоступности этого региона спасательные работы будут особенно сложными, сообщает Vesti.ru.