Земельный спор у Минского моря

Комитет госконтроля в рамках проверки исполнения земельного законодательства инспектирует прибрежные кафе.

Ревизоры неожиданно обнаружили, что некоторые из них находятся на водоохранной территории, а некоторые не платят налог за аренду.

Предприниматели, в свою очередь, настаивают, что обосновались у воды абсолютно законно и ссылаются на недоработки местных властей.

:"Ривьера" раздора. Маленький летний бар, который подошел к воде слишком близко, теперь в водовороте споров. Вторжение в тридцатиметровую водоохранную зону на бумаге выглядит вполне законно. Владельцы летнего приложения к прибрежному ресторану готовы бороться если не за место, то за возмещение убытков: временный павильон они установили только после того, как получили лицензию.

Похожие проблемы и у других прибрежных летних кафе. Почти все предприниматели законно оформляли нужные документы. Но, как считают в госконтроле, на определенном этапе райисполком просто не инициировал заключение договора аренды.

В самом Минском райисполкоме говорят, что к налогам отношения не имеют. Ситуацию в целом там комментировать отказались, но пообещали разобраться по каждому конкретному случаю.

Теперь владельцев кафе намерены обязать заплатить аренду за все время их работы. Минскую "Ривьеру" постановили закрыть и перенести в другое место в течение десяти дней. Плюсы в сложившейся ситуации пока видят только рыбаки: с тех пор, как на спорный берег обратили внимание, здесь стало гораздо чище.